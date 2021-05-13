РФ збільшила кількість кібератак на Україну разом з концентрацією військ біля кордонів, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) зафіксувала збільшення кібератак на Україну з боку Російської Федерації. Тенденція спостерігається на тлі накопичення Росією своїх військ вздовж українсько-російського кордону.

Про це начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив на Форумі "Україна 30", передає прес-служба СБУ .

"СБУ зафіксувала суттєве зростання кількості кібератак напередодні та під час скупчення військових РФ поблизу держкордону України", - повідомив Вітюк.

За його словами, нинішня ситуація у кіберсфері вимагає всебічного підходу до попередження атак. А саме -щодо якнайшвидшої розбудови дієвої та комплексної системи попередження та протидії кіберзагрозам.

"Унікальний досвід Служби безпеки України з блокування складних кібератак дозволив сформувати ефективні партнерські відносини з багатьма провідними спецслужбами світу, виступати флагманом в питаннях протидії кіберзагрозам національного рівня, консолідації зусиль державних органів та громадянського суспільства, налагодження ефективних механізмів державно-приватного партнерства", - сказав Вітюк.

Співробітник СБУ також наголосив, що для України дуже важливо консолідована робота всіх відомств для протидії кіберзагрозам. Наразі активно напрацьовується законодавча та правова база для злагоджених дій усіх органів влади, об’єктів критичної інфраструктури та приватного сектору. "Будь-які зволікання можуть рано чи пізно призвести до катастрофічних наслідків, оскільки питома вага саме кібертероризму та кібершпигунства, як інструментів гібридної війни, давно стала критичною в усьому світі і продовжує зростати", - сказав керівник управління.

Вітюк повідомив, що протягом 2021 року СБУ нейтралізувала понад 600 кібератак і кіберінцидентів, викрила спроби масштабних операцій кібершпигунства щодо вітчизняних органів виконавчої влади, суб’єктів сектору оборони та безпеки.

"Проте, в цьому випадку важливі не сухі цифри, а розуміння, що навіть одна добре підготовлена атака може заподіяти непоправну шкоду. Підтвердження цьому - нещодавня кібератака на нафтопровід в США", - наголосили в СБУ.