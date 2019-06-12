Євросоюз закликав РФ звільнити затриманих в окупованому Криму татар

Європейський союз очікує від Росії звільнення всіх затриманих в окупованому Криму татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Twitter прес-секретаря ЄС Майї Косьянчич.

В Євросоюзі очікують, що Росія звільнить незаконно затриманих громадян України.

"Повідомляється про чергові обшуки і затримання Росією кримських татар на незаконно анексованому півострові. Ми очікуємо, що всі незаконно затримані громадяни України будуть негайно звільнені", - написала Косьянчич.

Нагадаємо, 11 червня кримськотатарську активістку, дочка фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Російські силовики затримали активістку при спробі в'їхати на півострів за звинуваченням у "порушенні ненависті або ворожнечі" за пост у Facebook. Як пояснили співробітники правоохоронних РФ органів, Алієва знаходиться в розшуку, заявленому ФСБ.

10 червня на півострові пройшли масові обшуки у кримських татар, в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під варту до 5 серпня затриманих 10 червня кримських татар. Зокрема, арештовані Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Ризі Омеров, Енвер Омеров, Ескендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халілов і Ельдар Кантимиров. Всі вони підозрюються російськими окупантами в причетності до організації "Хізб-ут-Тахрір", дозволеної в Україні.