ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євросоюз посилює правила депортації біженців

Новини » Суспільство    08.06.2019 - 02:40
Євросоюз посилює правила депортації біженців
Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

Термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме від 3 до 6 місяців

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову. Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі в Люксембурзі 7 червня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці.

Зазначається, що ця міра покликана запобігти спробам шукачів притулку, яким відмовили, сховатися або переїхати в іншу країну ЄС.

Як крайня міра передбачається можливість видворення таких мігрантів в "будь-яку безпечну третю країну".

Підставою для поміщення біженця в депортаційну в'язницю може стати загроза втечі, спроби мігранта запобігти його видворення або "загроза для громадського порядку, громадської або національної безпеки".

Максимальний термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме 6 місяців і у виняткових випадках може бути продовжений до року.

Тепер це рішення міністрів ЄС має затвердити Європарламент.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону в подальшому будуть відмовлятися приймати біженців.

ООН повідомила про сотні тисяч біженців у сирійському Ідлібі США ставлять Європі ультиматум для змін плану оборони, - El Pais
Новини України ЕвросоюздепортацияБіженці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся