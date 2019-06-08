Євросоюз посилює правила депортації біженців

Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

Термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме від 3 до 6 місяців

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову. Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі в Люксембурзі 7 червня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці.

Зазначається, що ця міра покликана запобігти спробам шукачів притулку, яким відмовили, сховатися або переїхати в іншу країну ЄС.

Як крайня міра передбачається можливість видворення таких мігрантів в "будь-яку безпечну третю країну".

Підставою для поміщення біженця в депортаційну в'язницю може стати загроза втечі, спроби мігранта запобігти його видворення або "загроза для громадського порядку, громадської або національної безпеки".

Максимальний термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме 6 місяців і у виняткових випадках може бути продовжений до року.

Тепер це рішення міністрів ЄС має затвердити Європарламент.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону в подальшому будуть відмовлятися приймати біженців.