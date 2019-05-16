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Віце-голова Єврокомісії пригрозив Східній Європі поверненням кордонів

Новини » В світі    16.05.2019 - 20:55
Віце-голова Єврокомісії пригрозив Східній Європі поверненням кордонів
Фото: Франс Тіммерманс (facebook.com frans.timmermans)

Він теж наголосив на потребі ефективного захисту зовнішніх кордонів ЄС

Віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону надалі відмовлятимуться приймати біженців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Тіммерманс заявив, що потрібний план з підтримки країн Африки, аби іммігранти припинили користуватися послугами контрабандистів прямувати в Європу. Він теж наголосив на потребі ефективного захисту зовнішніх кордонів ЄС. Але, за його словами, цього недостатньо, оскільки потрібна солідарність в Європі у справі прийняття біженців.

У свою чергу, євродепутат від партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький наголосив, що мотивацією слів віце-голови Єврокомісії є фінансові питання.

"Декілька місяців тому прем’єр Матеуш Моравєцький, представляючи пропозицію реформи ЄС та збільшення бюджету, запропонував усунути знижки у внесках для багатих країн Співтовариства. Від того часу Тіммерманс, як розлючений звір, нападає на Польщу",- сказав Ришард Чарнецький.

Нагадаємо, глава МВС Польщі Маріуш Блащак заявляв, що Варшава не підпише глобальний пакт ООН щодо прав мігрантів та біженців. 

Раніше повідомлялось, що Ізраїль не має наміру приєднуватися до Всесвітнього пакту про міграцію.

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