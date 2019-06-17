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ЄС прийняв 33 тисячі біженців за спецпрограмою

Новини » Суспільство    17.06.2019 - 06:02
ЄС прийняв 33 тисячі біженців за спецпрограмою
Ілюстративне фото (pixabay.com)

ЄС прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів

У рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького Сходу до ЄС прибули вже 32,7 тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що з них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина. Єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос виданням медіагрупи Funke заявив, що на даний час Європейський союз прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів.

Німеччина загалом погодилася прийняти за цією програмою 10 тисяч біженців. Аврамопулос вважає програму ЄС успішною.

"Ми безпечно і легально доправляємо до Європи людей, які потребують захисту", - наголосив він.

Запроваджена у 2017 році програма переселення особливо вразливих категорій біженців має на меті легально і безпечно доставляти їх до Європи, рятуючи від подолання небезпечного маршруту Середземним морем. До жовтня 2019 року в Євросоюз за цією програмою планується переселити не менше 50 тисяч людей з таких країн, як Лівія, Ефіопія, Туреччина та Йорданія. Добровільно до реалізації програми долучились 16 країн. 

Раніше РБК-Україна писало, що міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову. 

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону в подальшому будуть відмовлятися приймати біженців.

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