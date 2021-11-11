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"Євросоюз не дозволить залякати себе". У ЄС відповіли на погрозу Лукашенка перекрити газ

Автор: Іванна Шовкун

Європейський Союз відкинув погрозу лідера білоруського правлячого режиму Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Європи. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентилоні на прес-конференції у Брюсселі заявив, що Євросоюз не дозволить залякати себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", - заявив представник ЄС.

Він зазначив, що питання безпеки постачання газу до країн Європи будуть включені до оборонної концепції Євросоюзу під назвою "Стратегічний компас ЄС". Її затвердять у 2022 році.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз протидіятиме спробам режиму Олександра Лукашенка використовувати біженців як політичний інструмент тиску.

Євросоюз та США співпрацюватимуть щодо накладення санкцій на авіакомпанії третіх країн, які допомагають нелегальним мігрантам дістатися до Білорусі.

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