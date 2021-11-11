"Євросоюз не дозволить залякати себе". У ЄС відповіли на погрозу Лукашенка перекрити газ

Європейський Союз відкинув погрозу лідера білоруського правлячого режиму Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Європи . Єврокомісар з енергетики Паоло Джентилоні на прес-конференції у Брюсселі заявив, що Євросоюз не дозволить залякати себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"У питаннях постачання газу ми повинні максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією, і ми не дозволимо Лукашенку залякати нас своїми погрозами", - заявив представник ЄС.

Він зазначив, що питання безпеки постачання газу до країн Європи будуть включені до оборонної концепції Євросоюзу під назвою "Стратегічний компас ЄС". Її затвердять у 2022 році.