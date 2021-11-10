ЄС співпрацює з країнами походження і транзиту мігрантів до Білорусі, - Боррель

Євросоюз тісно співпрацює з країнами походження і транзиту нелегальних мігрантів до Білорусі. Європейський союз буде протидіяти спробам режиму Олександра Лукашенка використовувати біженців як політичний інструмент тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля .

"Ми тісно співпрацюємо з країнами походження і транзиту (нелегальних мігрантів - ред.), щоб покласти край діям режиму Лукашенка", - написав у Twitter Боррель.

Він додав, що ЄС продовжить протидіяти спонсорованій державою нелегальній міграції, включаючи незаконне ввезення біженців, організоване білоруським режимом. За його словами, для цього проти Мінська буде розширено пакет санкцій.

Боррель підкреслив, що ЄС рішуче засуджує режим Лукашенка за те, що він свідомо наражає на небезпеку життя і благополуччя людей.

"Ми повністю солідарні з державами-членами (ЄС - ред.), постраждалими від цієї гібридної атаки, і продовжимо надавати допомогу тим, хто постраждав найбільшою мірою", - зазначив глава європейської дипломатії.