ЄС і США планують ввести санкції проти авіакомпаній, що перевозять мігрантів до Білорусі

Євросоюз і США співпрацюватимуть щодо накладення санкцій на авіакомпанії третіх країн, які допомагають нелегальним мігрантам дістатися до Білорусі. ЄС також планує наступного тижня розширити обмежувальні заходи щодо Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен .

"Ми розглядаємо можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній третіх країн, які допомагають мігрантам дістатися через Мінськ і до кордону Білорусі та ЄС", - сказала вона за підсумками зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Глава Єврокомісії додала, що ЄС та США розширять санкції щодо Білорусі за організацію міграційної кризи на європейському кордоні. За її словами, Брюссель планує запровадити обмеження щодо білоруських фізичних та юридичних осіб наступного тижня, а Вашингтон – на початку грудня.