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ЄС і США планують ввести санкції проти авіакомпаній, що перевозять мігрантів до Білорусі

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Вашингтон, Середа 10 листопада 2021 20:03
ЄС і США планують ввести санкції проти авіакомпаній, що перевозять мігрантів до Білорусі Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз і США співпрацюватимуть щодо накладення санкцій на авіакомпанії третіх країн, які допомагають нелегальним мігрантам дістатися до Білорусі. ЄС також планує наступного тижня розширити обмежувальні заходи щодо Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен.

"Ми розглядаємо можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній третіх країн, які допомагають мігрантам дістатися через Мінськ і до кордону Білорусі та ЄС", - сказала вона за підсумками зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Глава Єврокомісії додала, що ЄС та США розширять санкції щодо Білорусі за організацію міграційної кризи на європейському кордоні. За її словами, Брюссель планує запровадити обмеження щодо білоруських фізичних та юридичних осіб наступного тижня, а Вашингтон – на початку грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 листопада посли Євросоюзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Зазначимо, до нового пакету санкцій ЄС можуть потрапити білоруські чиновники, причетні до організації каналу нелегальної міграції через Білорусь до Європи.

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