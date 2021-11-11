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У відповідь на санкції ЄС Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу через Білорусь

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Білорусь, Четвер 11 листопада 2021 14:29
У відповідь на санкції ЄС Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу через Білорусь Фото: Лукашенко заявив, що Білорусь жорстко відповість на санкції ЄС (РБК)
Автор: Іванна Шовкун

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит вантажів та газу через територію країни в Євросоюз. Таку заяву він зробив у відповідь на нові санкції ЄС проти Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За словами Лукашенка, країна готова жорстко відповісти на нові пакети європейських санкцій. Він додав, що "ми нічого прощати не маємо".

"Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше втікачів туди переміщатиметься. Питання не в цьому. Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність, зупинятися - ні перед чим", - заявив він.

Лукашенко підкреслив, що може перекрити газопровід "Ямал - Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон.

"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати перш ніж говорити", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз протидіятиме спробам режиму Олександра Лукашенка використовувати біженців як політичний інструмент тиску.

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