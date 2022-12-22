Евросоюз лишит Венгрию части финансирования: СМИ узнали причины

Как пишет издание, Еврокомиссия достигла соглашения с Будапештом о финансировании бюджетного периода 2021-2027 годов. Но большая часть из обещанных 22 миллиардов евро не может быть выплачена, поскольку власти Венгрии не выполнили ряд условий.

В Financial Times напоминают, что Будапешт длительное время борется с Брюсселем из-за собственных проблем с верховенством права. Такая репутация Венгрии угрожает справедливому и прозрачному распределению денег налогоплательщиков ЕС.

Решение Брюсселя связано также и с тем, что теперь бюджетное законодательство блока зависит и от Хартии основных прав ЕС.

Также, как добавляет издание, одной из причин приостановления финансирования является то, что Венгрия приняла закон, который дискриминирует людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.