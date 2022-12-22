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Євросоюз позбавить Угорщину частини фінансування: ЗМІ дізналися причини

Фото: Євросоюз позбавить Угорщину частини фінансування (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз призупинить більшу частину фінансування для Угорщини, оскільки Будапешт не запровадив реформ, які б забезпечили незалежність судової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, Єврокомісія досягла угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду 2021-2027 років. Але більша частина з обіцяних 22 мільярдів євро не може бути виплачена, оскільки влада Угорщини не виконала низку умов.

У Financial Times нагадують, що Будапешт тривалий час бореться з Брюсселем через власні проблеми з верховенством права. Така репутація Угорщини загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

Рішення Брюсселя пов'язане також з тим, що тепер бюджетне законодавство блоку залежить і від Хартії основних прав ЄС.

Також, як додає видання, однією з причин призупинення фінансування є те, що Угорщина ухвалила закон, який дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина не дотримуватиметься ліміту цін на російську нафту, який затвердив Євросоюз.

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