Євросоюз позбавить Угорщину частини фінансування: ЗМІ дізналися причини

Як пише видання, Єврокомісія досягла угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду 2021-2027 років. Але більша частина з обіцяних 22 мільярдів євро не може бути виплачена, оскільки влада Угорщини не виконала низку умов.

У Financial Times нагадують, що Будапешт тривалий час бореться з Брюсселем через власні проблеми з верховенством права. Така репутація Угорщини загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

Рішення Брюсселя пов'язане також з тим, що тепер бюджетне законодавство блоку залежить і від Хартії основних прав ЄС.

Також, як додає видання, однією з причин призупинення фінансування є те, що Угорщина ухвалила закон, який дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.