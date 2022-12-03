Венгрию освободили от введения лимита цен на нефть из России, - Сийярто
Венгрия не будет придерживаться лимита цен на российскую нефть, который утвердил Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По его словам, такие меры, как ограничение цен на нефть из России, "больше всего вредят европейской экономике". Министр считает, что вместо этого необходимо увеличить количество источников энергии, подобный шаг приведет к снижению цен.
"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил Сийярто.
Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.
Позже стало известно, что лимит цен на нефть будет регулируемым.
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