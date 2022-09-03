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Євросоюз підтримує візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Мішель

Фото: Шарль Мішель, президент Європейської ради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз висловлює підтримку роботі місії Міжнародного атомного агентства (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в ході розмови гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. ЄС повністю підтримує роботу і зусилля МАГАТЕ", - підкреслив Мішель.

За його словами, мужність і професіоналізм учасників місії вражає.

Мішель також додав, що Росія поставила світ під загрозу і подальша присутність експертів МАГАТЕ на станції є необхідною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС на тлі постійних обстрілів станції росіянами.

Після візиту Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції залишаються шестеро представників місії МАГАТЕ.

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