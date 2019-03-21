Євросоюз підтримує кандидатуру Порошенка на виборах, - нардеп

Фото: Петро Порошенко з керівництвом ЄС (прес-служба)

Вчора Порошенко зустрівся з керівниками ЄС

Європейський союз підтримує кандидата в Президенти на виборах 2019 Петра Порошенка. Про це, з трибуни ВР, заявив народний депутат України фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв, повідомляє прес-служба БПП.

Він нагадав, що вчора відбувся міні-саміт Україна-ЄС, де президента України Петра Порошенка приймали керівники ЄС.

"Дипломатична мова означає, що ЄС підтримує курс, який веде Президент Порошенко на європейську інтеграцію та НАТО. Більш чіткого меседжа для громадян України бути просто не може", - сказав Ар’єв.

Він також зауважив, що останні рішення Європейського парламенту і Конгресу США по боротьбі з російською агресією говорять про підтримку України і боротьбу з російською агресією, яка відбувається під керівництвом Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

"Цього року, вже двічі, українські ЗСУ отримали велику кількість нової техніки для оборони нашої держави. 421 одиницю важкої техніки передано для української армії, зокрема, були презентовані ударні дрони", - сказав він.

"Президент, за своїми конституційними обов’язками, має дві головні речі, якими він повинен займатися: міжнародні відносини і захист української держави. І дивитися потрібно на реальні справи. А той бруд, який сьогодні лиється, закінчиться через місяць. Інша справа - нам жити в Україні і розуміти, що нікуди не дівається російська агресія, а їхні збройні сили зосереджені навколо українських кордонів. Наша головна мета - перемогти. І перемога буде за нами!", - наголосив Володимир Ар‘єв.