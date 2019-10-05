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Євросоюз відмовив Британії в переговорах щодо Brexit на вихідних

Новини » Політика    05.10.2019 - 11:49
Євросоюз відмовив Британії в переговорах щодо Brexit на вихідних
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Переговори можуть відбутися у понеділок

Брюссель відмовився від пропозиції Лондона провести на вихідних 5-6 жовтня переговори щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявила прес-секретар Єврокомісії Наташа Берто, Брюссель відмовляється обговорювати на вихідних план британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо ірландського кордону. Однак, вона зазначила, переговори щодо Brexit можуть відбутися у понеділок, 7 жовтня.

Представник Єврокомісії додала, що у п'ятницю, 4 жовтня, головний переговорник Брюсселя з Лондоном Мішель Барньє провів брифінг з представниками країн ЄС, на якому країни дійшли згоди, що "пропозиції Британії не дають підстав для укладення угоди".

Нагадаємо, 2 жовтня британський прем'єр Борис Джонсон зробив останню пропозицію Європейському союзу щодо Brexit. В плані Джонсона йдеться про те, що на ірландському кордоні або поблизу нього не буде жодних перевірок. Джонсон наголосив, що в разі відхилення цієї пропозиції Британія покине Євросоюз без угоди.

Також РБК-Україна писало, що в Брюсселі відхилили пропозицію Джонсона щодо ірландського кордону. В Європарламенті заявили, що остання пропозиція Лондону не є основою для угоди щодо Brexit і закликали переглянути пропозицію.

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