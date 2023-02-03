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Евросоюз официально поддержал украинскую формулу мира

Фото: глава Евросовета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз поддерживает формулу мира Украины и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом сказано в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС.

В документе отмечается, что ЕС подтвердил поддержку инициативы Украины насчет справедливого мира, который будет основан на уважении к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. При этом Россия пока не проявила никакой готовности к справедливому и устойчивому миру.

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею саммита формулы мира с целью начала ее реализации", - сказано в заявлении.

Евросоюз планирует сотрудничать с Украиной для того, чтобы обеспечить "широчайшее международное участие".

Напомним, ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его страна поддерживает украинскую формулу мира.

Также мы писали, что Франция может взять шефство над пунктом украинской формулы мира, который касается ядерной безопасности.

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