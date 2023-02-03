Євросоюз офіційно підтримав українську формулу миру

У документі наголошується, що ЄС підтвердив підтримку ініціативи України щодо справедливого миру, який буде ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. При цьому Росія поки що не виявила жодної готовності до справедливого та сталого миру.

"Ми висловили підтримку формулі миру президента України Володимира Зеленського та нашу відданість активній співпраці з Україною над мирним планом з 10 пунктів. У зв'язку з цим ми підтримуємо ідею саміту формули миру з метою початку її реалізації", - сказано в заяві.

Євросоюз планує співпрацювати з Україною для того, щоб забезпечити "якнайширшу міжнародну участь".