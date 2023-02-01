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Франция может взять шефство над одним из пунктов украинской формулы мира

Новина українською →
Париж, Среда 01 февраля 2023 22:19
Франция может взять шефство над одним из пунктов украинской формулы мира Фото: Франция может взять шефство над одним из пунктов украинской формулы мира (flickr by Matthieu Plante)
Автор: Иван Носальский

Франция может взять под опеку реализацию пункта украинской формулы мира о ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

По его словам, "формулу мира" поддерживают на всех уровнях государственной власти Франции - от президента и до Национального собрания (нижняя палата парламента).

"Мы обсуждали вопрос о том, что Франция может, кроме поддержки общей формулы мира, взять патронат еще и над одним или несколькими пунктами этой формулы мира. В частности, мы говорили про возможность патроната над пунктом, который касается радиационной и ядерной безопасности, поскольку Франция является лидером Европы и мира в таких вопросах, которые связаны с ядерной безопасностью", - добавил Стефанчук.

Напомним, ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявлял, что он полностью поддерживает украинскую формулу мира.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина еще не определилась с местом и датой проведения глобального саммита формулы мира.

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