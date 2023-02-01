Франция может взять шефство над одним из пунктов украинской формулы мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

По его словам, "формулу мира" поддерживают на всех уровнях государственной власти Франции - от президента и до Национального собрания (нижняя палата парламента).

"Мы обсуждали вопрос о том, что Франция может, кроме поддержки общей формулы мира, взять патронат еще и над одним или несколькими пунктами этой формулы мира. В частности, мы говорили про возможность патроната над пунктом, который касается радиационной и ядерной безопасности, поскольку Франция является лидером Европы и мира в таких вопросах, которые связаны с ядерной безопасностью", - добавил Стефанчук.