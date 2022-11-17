Венгрия может получить от ЕС транш, заблокированный из-за проблем с демократией, - Reuters

Евросоюз намерен разблокировать выплату крупного транша Венгрии в связи с тем, что правительство Виктора Орбана согласилось начать реформы судебной системы и начать борьбу с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Венгрия может получить до 14,7 млрд евро, или почти 10% предполагаемого ВВП Венгрии в 2022 году. Заявлено, что одобрение выплаты комиссией ЕС зависит от того, будет ли Венгрия продолжать реформы в сфере судебной системы и меры по борьбе с коррупцией.

Недоверие к Орбану в Брюсселе резко возросло после обострения его позиции по поводу прав мигрантов в Венгрии, а также ужесточения государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, судами и СМИ.

"Они получат деньги, но не без ряда серьезных условий", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Согласно источникам, следующее решение Комиссии по вопросу выплатам Венгрии ожидается уже 29 ноября. Комиссия ранее заблокировала 7,2 миллиарда евро, предназначенных для Венгрии из фонда стимулирования ЕС.

В сентябре Еврокомиссия также рекомендовала приостановить выделение еще 7,5 млрд евро из-за отсутствия борьбы с коррупцией. С тех пор правительство Орбана пообещало провести 17 реформ, направленных на обновление антикоррупционной системы.