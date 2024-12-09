RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Евросоюз готовит санкции против властей Грузии, - посол

Фото: глава "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили, олигарх Бидзине Иванишвили и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Европейском союзе уже готовят санкции против властей Грузии. Но для того, чтобы они вступили в силу, необходим будет консенсус среди 27 стран-членов блока.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.

По словам Герчинского, сейчас в ЕС обсуждают "все меры" против грузинских властей. 

Посол напомнил, что Евросоюз предлагал Грузии соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, соглашение о безвизовых поездках. Также стране был предоставлен статус кандидата на членство в ЕС. 

"Мне известно, что идет работа по подготовке санкций. Достижение единодушие зависит от всех 27 столиц. Я думаю, надеюсь, что любой столице ЕС будет трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости. Давайте посмотрим, будут ли санкции представлены в понедельник, подготовительная работа действительно ведется", - уточнил дипломат. 

 

Протесты в Грузии

Напомним, на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись в конце октября, первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она, согласно официальным результатам, набрала значительно больше голосов, чем оппозиционные партии.

Но международные наблюдатели зафиксировали, что на выборах произошел ряд нарушений.

В связи с этим в Грузии начались массовые протесты. Протестующие требуют провести новые выборы, а также отпустить всех политических заключенных.

Грузинские власти практически ежедневно используют полицию для разгона протестов.

К слову, Украина ввела санкции против властей Грузии на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада также вводить ограничения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГрузияСанкции против России