Евросоюз готовит санкции против властей Грузии, - посол

Протесты в Грузии

Напомним, на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись в конце октября, первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она, согласно официальным результатам, набрала значительно больше голосов, чем оппозиционные партии.

Но международные наблюдатели зафиксировали, что на выборах произошел ряд нарушений.

В связи с этим в Грузии начались массовые протесты. Протестующие требуют провести новые выборы, а также отпустить всех политических заключенных.

Грузинские власти практически ежедневно используют полицию для разгона протестов.

К слову, Украина ввела санкции против властей Грузии на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада также вводить ограничения.

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