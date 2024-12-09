Евросоюз готовит санкции против властей Грузии, - посол

В Европейском союзе уже готовят санкции против властей Грузии. Но для того, чтобы они вступили в силу, необходим будет консенсус среди 27 стран-членов блока.
Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.
По словам Герчинского, сейчас в ЕС обсуждают "все меры" против грузинских властей.
Посол напомнил, что Евросоюз предлагал Грузии соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, соглашение о безвизовых поездках. Также стране был предоставлен статус кандидата на членство в ЕС.
"Мне известно, что идет работа по подготовке санкций. Достижение единодушие зависит от всех 27 столиц. Я думаю, надеюсь, что любой столице ЕС будет трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости. Давайте посмотрим, будут ли санкции представлены в понедельник, подготовительная работа действительно ведется", - уточнил дипломат.
Напомним, на парламентских выборах в Грузии, которые состоялись в конце октября, первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она, согласно официальным результатам, набрала значительно больше голосов, чем оппозиционные партии.
Но международные наблюдатели зафиксировали, что на выборах произошел ряд нарушений.
В связи с этим в Грузии начались массовые протесты. Протестующие требуют провести новые выборы, а также отпустить всех политических заключенных.
Грузинские власти практически ежедневно используют полицию для разгона протестов.
К слову, Украина ввела санкции против властей Грузии на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада также вводить ограничения.
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