Євросоюз готує санкції проти влади Грузії, - посол

Протести у Грузії

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії, що відбулися наприкінці жовтня, перше місце посіла проросійська партія "Грузинська мрія". Вона, згідно з офіційними результатами, набрала значно більше голосів, аніж опозиційні партії.

Але міжнародні спостерігачі зафіксували, що на виборах відбулася низка порушень.

У зв'язку з цим у Грузії розпочалися масові протести. Протестувальники вимагають провести нові вибори, а також відпустити всіх політичних в'язнів.

Грузинська влада практично щодня використовує поліцію для розгону протестів.

До речі, Україна запровадила санкції проти влади Грузії минулого тижня. Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу також запроваджувати обмеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.