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У Єврораді зробили заяву щодо кандидатства України

Фото: глава Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідери Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні. Це стосується також і Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Європейської Ради Шарля Мішеля перед засіданням у Брюсселі.

"Це вирішальний момент для Європейського союзу. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові. Ми також висловлюємо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови", - зазначив він.

Історичний момент

Зазначимо, сьогодні у Брюсселі починається дводенне засідання Європейської ради, під час якої лідери 27 держав ЄС вирішать, чи надавати Україні статус кандидата у члени європейського блоку.

Також головними темами саміту є російське вторгнення в Україну та блокування країною-агресором українських портів.

Зазначимо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишина зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата.

Також, за даними агенства Bloomberg, ЄС єдиний у рішенні надати кандидатський статус Україні.

Додамо, що 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени європейського блоку.

Докладніше про те, що означає для України статус кандидата в ЄС - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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УкраїнаРада ЄвропиШарль МишельВступ в ЄС