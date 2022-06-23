У Єврораді зробили заяву щодо кандидатства України

"Це вирішальний момент для Європейського союзу. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові. Ми також висловлюємо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови", - зазначив він.

Історичний момент

Зазначимо, сьогодні у Брюсселі починається дводенне засідання Європейської ради, під час якої лідери 27 держав ЄС вирішать, чи надавати Україні статус кандидата у члени європейського блоку.

Також головними темами саміту є російське вторгнення в Україну та блокування країною-агресором українських портів.

Зазначимо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишина зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата.

Також, за даними агенства Bloomberg, ЄС єдиний у рішенні надати кандидатський статус Україні.

Додамо, що 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени європейського блоку.

Докладніше про те, що означає для України статус кандидата в ЄС - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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