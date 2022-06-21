Ніхто не заперечує. ЄС підтримає статус кандидата для України, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що на зустрічі послів ЄС 20 Червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

Саміт лідерів країн ЄС має відбутися 23-24 червня. Там, як очікується, і буде оголошено про рішення, повідомляють джерела видання..

Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має виконати ряд умов для відповідності всім вимогам на вступ до союзу:

законодавчо закріпити процедуру призначення суддів до Верховного суду,

посилити боротьбу з корупцією,

прийняти закони з боротьби з відмиванням грошей і олігархією,

виключити заангажованість ЗМІ, привівши своє законодавство в цій сфері до європейських норм,

завершити правові реформи з прав національних меншин.

Блок також має намір підтримати думку Єврокомісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови.

Як очікується, в четвер увечері глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишин зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата. За її словами, всередині Євросоюзу досягнуто консенсусу щодо України.

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