В Евросовете сделали заявление по кандидатству Украины

Лидеры Европейского Союза официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине. Это касается также и Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского Совета Шарля Мишеля перед заседанием в Брюсселе.
"Это решающий момент для Европейского союза. Я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове. Мы также выражаем четкую и сильную европейскую перспективу для Украины, Грузии и Молдовы", - отметил он.
Отметим, сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета, во время которого лидеры 27 государств ЕС решат, предоставлять ли Украине статус кандидата в члены европейского блока.
Также главными темами саммита являются российское вторжение в Украину и блокирование страной-агрессором украинских портов.
Отметим, ранее вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишина отметила, что абсолютно все страны-участницы ЕС согласны дать Украине статус кандидата.
Также, по данным агентства Bloomberg, ЕС един в решении предоставить кандидатский статус Украине.
Добавим, что 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского блока.
Подробнее о том, что означает для Украины статус кандидата в ЕС - в материале РБК-Украина ниже.
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