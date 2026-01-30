На Европу свалится неконтролируемая китайская ракета: какие страны под угрозой

Институт отслеживает неконтролируемое падение ракеты вместе с сетью космического наблюдения и отслеживания (SST) Европейского Союза.

По предварительной оценке, вторая ступень ракеты должна войти в атмосферу 30 января около 10:40 по киевскому времени, однако ориентировочное время может измениться примерно на десять часов из-за нестабильности объекта.

Фрагменты ракеты могут войти в атмосферу над южными районами Дании и стран Балтии, что потенциально может повлиять на воздушное движение в регионе.

ZQ 3 R/B является чрезвычайно большим космическим обломком: его масса оценивается примерно в 11 тонн, а длина - около 12-13 метров. Эта ступень ракеты была выведена на орбиту 3 декабря 2025 года.