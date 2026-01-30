На Европу свалится неконтролируемая китайская ракета: какие страны под угрозой

Европу 30 января ожидает неконтролируемое вхождение в атмосферу второй ступени китайской космической ракеты ZQ 3 R/B массой 11 тонн, что представляет потенциальную угрозу для авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Финского метеорологического института.
Институт отслеживает неконтролируемое падение ракеты вместе с сетью космического наблюдения и отслеживания (SST) Европейского Союза.
По предварительной оценке, вторая ступень ракеты должна войти в атмосферу 30 января около 10:40 по киевскому времени, однако ориентировочное время может измениться примерно на десять часов из-за нестабильности объекта.
Фрагменты ракеты могут войти в атмосферу над южными районами Дании и стран Балтии, что потенциально может повлиять на воздушное движение в регионе.
ZQ 3 R/B является чрезвычайно большим космическим обломком: его масса оценивается примерно в 11 тонн, а длина - около 12-13 метров. Эта ступень ракеты была выведена на орбиту 3 декабря 2025 года.
Напомним, это уже не первый случай когда китайская космическая ракета выходит из-под контроля. Ранее сообщалось об угрозе падения ракеты "Чанчжэн-5B". В конце концов эта ракета упала в океан и не нанесла вреда человечеству.
Также недавно сообщалось, что китайская многоразовая ракета Zhuque-3 потерпела аварийную посадку после старта. Это показало, что Китай отстает от SpaceX в космической гонке.