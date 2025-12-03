ua en ru
Китай проигрывает гонку со SpaceX: тест многоразовой ракеты закончился аварией

Китай, Среда 03 декабря 2025 14:47
Китай проигрывает гонку со SpaceX: тест многоразовой ракеты закончился аварией Иллюстративное фото: запуск многоразовой ракеты (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китайская многоразовая ракета Zhuque-3 потерпела аварийную посадку после старта. Это показало, что Китай отстает от SpaceX в космической гонке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, в среду, 3 декабря, китайский стартап LandSpace Technology Corp. потерпел неудачу при запуске своей новой частично многоразовой ракеты Zhuque-3. Известно, что после запуска во время фазы восстановления произошло "аномальное горение".

Это был первый опыт китайской частной компании по выводу ракеты на орбиту и попытки повторного использования первой ступени.

Запуск происходил с испытательного космодрома Dongfeng Commercial Aerospace Innovation Test Zone на северо-западе Китая.

Хотя миссия и провалилась частично, но она продемонстрировала амбиции Китая догнать технологии, которые уже десятилетиями успешно использует американская компания SpaceX.

Успехи SpaceX

Компания SpaceX с 2017 года успешно восстанавливает и повторно использует первые ступени своих ракет Falcon 9. Это означает, что после запуска ракета не просто падает в океан или на полигон, а ее можно поднять, подготовить к новому полету и использовать снова. Такой подход значительно сокращает время между запусками и позволяет экономить деньги, потому что не нужно каждый раз строить новую ракету.

Благодаря этому SpaceX получила огромное преимущество на рынке: компания почти монополизировала тяжелые грузовые запуски на орбиту и стала ключевым поставщиком интернет-услуг с низкой орбиты Земли. Свою сеть Starlink, насчитывающую более 9 000 спутников, SpaceX использует для предоставления быстрого интернета в отдаленных регионах мира, а также для коммерческих и государственных проектов.

Эта технология многоразового использования ракеты позволяет SpaceX запускать больше миссий за меньшие деньги и с высокой скоростью, что делает компанию лидером в глобальной космической индустрии.

Китай стремится повторить успех SpaceX

Сейчас Китай находится на ранних этапах создания подобных спутниковых сетей и пока полагается на одноразовые ракеты для вывода аппаратов на орбиту.

Вместе с Zhuque-3, в стране активно разрабатывают другие многоразовые ракеты, в частности Tianlong-3 от Beijing Space Pioneer Technology Co. и Hyperbola-3 от Interstellar Glory Aerospace Science and Technology Corp. (iSpace).

По данным государственных СМИ, ракета Zhuque-3 имеет высоту 66 метров и может выводить на орбиту до 18 спутников за один запуск. LandSpace, один из ведущих стартапов, возникших после открытия китайского рынка частного космоса, в 2023 году стал первой компанией в мире, которая запустила ракету на метановом топливе, что потенциально является более безопасным и экологичным по сравнению с традиционными видами топлива.

Несмотря на аварийную посадку Zhuque-3, этот запуск является важным шагом для китайских частных компаний в борьбе за технологическое лидерство в космической отрасли и приближение к стандартам SpaceX.

Напомним, в Китае протестировали доставку посылок с помощью ракеты.

Также РБК-Украина писало о том, что в Китае испытали 10-тонный водородно-кислородный двигатель для космических кораблей, который был разработан в рамках программы глубокого исследования космоса.

Китай SpaceX
