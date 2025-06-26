Не вижу света в конце тоннеля: президент Литвы о перспективах завершения войны в Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа не видит оснований для оптимизма по поводу завершения войны в Украине в ближайшее время. Он заявил, что Россия лишь имитирует мирный процесс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседу.
"Я надеюсь, что к моменту принятия следующей многолетней финансовой перспективы война в Украине будет завершена. Но пока я не большой оптимист", - заявил он.
Литовский лидер объяснил свою позицию тем, что Россия лишь имитирует мирный процесс. По словам президента, Москва не демонстрирует реального желания продвигаться вперед.
"Я не вижу света в конце тоннеля. Это из-за нежелания России двигаться вперед - она лишь притворяется, имитирует переговоры", - говорит он.
Науседа подчеркнул, что прекращение огня является ключевым условием для начала мирного диалога, однако сейчас этого нет. Поэтому, подчеркнул он, реакция должна быть однозначной.
"Мы должны ввести 18-й пакет санкций. По моему мнению, этот пакет является хорошим, сильным и достаточным. Но, конечно, мы должны избежать каких-либо исключений или смягчений в нем", - подчеркнул он.
Отдельно Науседа акцентировал на важности трансатлантического единства. Он поддержал инициативу привлечения третьих стран к европейским схемам оборонных закупок.
Относительно будущего Украины в ЕС, Науседа призвал к ускорению переговорного процесса и недопущению двойных стандартов.
"Неприемлемо, когда мы видим избирательный подход к странам, стремящимся стать членами ЕС. Я имею в виду Молдову и Украину. Обе страны прилагают большие усилия и достигают неплохих результатов во внедрении реформ. Но, к сожалению, из-за некоторых двусторонних препятствий Украина не может открыть первый кластер переговоров", - отметил президент.
Он считает, что этот кластер должен быть открыт как можно быстрее, а до конца года - и все остальные.
"Полезно установить политическую цель. Например, видеть Украину членом Европейского Союза с 1 января 2030 года", - поделился он видением, добавив, что "это сложная задача, но вместе с тем она мотивирует".
Напомним, вчера на полях саммита НАТО в Гааге прозвучало заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. Он отметил, что после завершения войны на Ближнем Востоке пришло время сосредоточить усилия на прекращении войны в Украине. Для этого, по его словам, необходимо срочно усилить давление на Россию - в частности, союзники по НАТО должны как можно быстрее принять 18-й пакет санкций против Кремля.
Также стало известно, что сегодня, 26 июня, Европейский союз может ввести новый, 18-й по счету пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.
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