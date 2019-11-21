У Житомирі затримали голову однієї з груп ІГ

Фото: затримання (npu.gov.ua)

Чоловік переховувався в Україні, щоб уникнути відповідальності за вчинення вбивства

У Житомирі у четвер, 21 листопада, співробітники поліції затримали громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства, терористичну діяльність у складі ИГИЛ. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылкй на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, 30-річний чоловік народився у Луганській області, але потім переїхав до Росії, де і проживав.

"За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання (npu.gov.ua)

На території України чоловік переховувався у уникнення відповідальності за скоєння вбивства.

"Викриття місця знаходження та затримання іноземця стало результатом спеціальних заходів поліції області для очищення регіону від потенційно небезпечних злочинців", - прокоментував в. о. начальника ГУНП Житомирській області В'ячеслав Пашковський.

Зараз вирішується питання про екстрадицію затриманого.

Нагадаємо, 15 листопада в Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації "Ісламська держава". Бойовик Аль Бару Шишани, який є громадянином Грузії, був затриманий поблизу приватного будинку, де він проживав.

Крім того, у США закликали членів коаліції по боротьбі з "Ісламським державою" забрати в свої країни затриманих бойовиків ИГИЛ.