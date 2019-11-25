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Европол ликвидировал пропаганду ИГИЛ из значительной части интернета

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 16:59
Европол ликвидировал пропаганду ИГИЛ из значительной части интернета
Иллюстративное фото (youtube.com televisionOrient)

В Европоле заявили, что ИГИЛ понадобится много времени, чтобы оправиться после этих атак

Европейские полицейские агентства отключили несколько интернет-серверов, используемых террористической группировкой "Исламское государство", что нанесло серьезный удар по способности вооруженной группы распространять пропаганду в интернете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявили в Европоле, этот шаг закрыл большое количество учетных записей и сайтов, которыми управляют сообщники ИГИЛ.

"Они исчезли из важной части Интернета... Я не могу сказать, что в настоящее время на 100%. Мы увидим, как они оправятся от этого. Им понадобится приложить огромные усилия, чтобы вернуться", - заявил пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Эрик Ван дер Сипт на пресс-конференции в штаб-квартире Европола в Гааге.

В Европоле отметили, что работали с девятью крупнейшими интернет-платформами для противодействия пропагандистским операциям ИГИЛ, в том числе с Google, Twitter, Instagram и Telegram.

"Telegram был поставщиком онлайн-услуг. В результате значительная часть ключевых игроков ИГИЛ в Telegram были оттеснены от платформы", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября силовики задержали в Житомире гражданина РФ, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ.

Также РБК-Украина писало, что 15 ноября СБУ задержала одного из ключевых боевиков ИГИЛ. В частности, был задержан Аль Бара Шишани, который координировал деятельностью террористической организации.

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