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В Европе зарегистрировано почти 5 млн беженцев из Украины, - ООН

Новина українською →
ЕС, Суббота 04 февраля 2023 07:39
В Европе зарегистрировано почти 5 млн беженцев из Украины, - ООН Фото: в Европе зарегистрировано почти 5 млн украинских беженцев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 31 января 2023 года в Европе зарегистрировано около 4 млн 823 тыс украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В конце января эта отметка чуть не достигла отметки в 5 млн, но затем было зафиксировано снижение количества украинцев со статусом беженца в Германии за последние два месяца более чем на 140 тысяч человек.

Сейчас больше всего беженцев со статусом временной защиты находятся в Польше – 1 млн 563 тыс. На втором месте Германия – 881 тыс, а на третьем – Чехия из 485 тыс беженцев.

Напомним, что Норвегия автоматически продлила на год действие вида на жительство для украинцев, оформивших в стране временную защиту.

Недавно РБК-Украина сообщало, что правительство Чехии 11 января приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год – до марта 2024 года.

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