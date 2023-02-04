В Европе зарегистрировано почти 5 млн беженцев из Украины, - ООН
По состоянию на 31 января 2023 года в Европе зарегистрировано около 4 млн 823 тыс украинских беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В конце января эта отметка чуть не достигла отметки в 5 млн, но затем было зафиксировано снижение количества украинцев со статусом беженца в Германии за последние два месяца более чем на 140 тысяч человек.
Сейчас больше всего беженцев со статусом временной защиты находятся в Польше – 1 млн 563 тыс. На втором месте Германия – 881 тыс, а на третьем – Чехия из 485 тыс беженцев.
Напомним, что Норвегия автоматически продлила на год действие вида на жительство для украинцев, оформивших в стране временную защиту.
Недавно РБК-Украина сообщало, что правительство Чехии 11 января приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год – до марта 2024 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.