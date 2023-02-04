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В Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України, - ООН

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ЄС, Субота 04 лютого 2023 07:39
В Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України, - ООН Фото: в Європі зареєстровано майже 5 млн українських біженців (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 31 січня 2023 року в Європі зареєстровано близько 4 млн 823 тис українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Наприкінці січня ця позначка ледь не досягла відмітки у 5 млн, але потім було зафіксоване зниження кількості українців зі статусом біженця у Німеччині за останні два місяці більш ніж на 140 тисяч осіб.

Наразі найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту знаходяться в Польщі - 1 млн 563 тис. На другому місці Німеччина - 881 тис, а на третьому - Чехія з 485 тис біженців.

Нагадаємо, що Норвегія автоматично подовжила на рік дію посвідок на проживання для українців, що оформили в країні тимчасовий захист.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що уряд Чехії 11 січня ухвалив рішення подовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року.

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