В Европе отвергают заявления Трампа о "превосходстве России на поле боя", - CNN

Оценки, которые имеют военные в Европе и США, не демонстрируют значительных изменений на поле боя и никаких признаков того, что российские войска будут способны быстро достичь каких-то успехов в будущем. Текущая картина неоднозначна: да, РФ приближается к ключевым украинским линиям снабжения, однако темпы очень медленные, а потери - огромные.

"Россияне продвигаются, но это не является фундаментальным изменением по сравнению с тем, что происходило в течение последних нескольких месяцев", - сказал изданию украинский военный чиновник.

В Европе очень скептически восприняли заявления Трампа, напомнив, что за последний год Россия получила менее 1% территории Украины. Поэтому называть это преимуществом очень сложно.

Пессимизм Трампа заставляет европейских чиновников задуматься над тем, что американский президент хочет таким образом переложить на Украину ответственность за "срыв переговоров". При этом его заявления резко контрастируют с тем, что Трамп заявлял два месяца назад - что Украина при поддержке США и ЕС способна победить в войне.