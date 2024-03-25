Европе нужен рывок вперед в сфере оборонной промышленности, - Боррель

Европа должна сделать рывок вперед в сфере обороны и оборонной промышленности на фоне геополитической ситуации.
Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Он отметил, что сейчас Европа вступает в "период Демосфена" - античного оратора, который в своих речах призывал афинян не быть пассивными перед угрозой со стороны короля Македонии Филиппа II. Демосфен также призывал народ поддержать тех, на кого напали македонцы, и производить оружие и мобилизовать всю Грецию.
Боррель рассказал, что страны Европы "наконец-то осознают многочисленные проблемы безопасности в их опасном окружении"
"За последние годы уже многое сделано, однако я прекрасно понимаю, что еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать масштабам угроз, с которыми мы сталкиваемся. Нам нужен рывок вперед в европейской обороне и европейской оборонной промышленности", - добавил глава дипломатии ЕС.
Напомним, вопрос развития оборонной промышленности стал очень актуальным для Европы в последнее время. В частности, это связано с полномасштабным вторжением россиян в Украину и необходимостью помогать нашей стране.
В начале января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил создать фонд на 100 млрд евро для того, чтобы развивать европейскую оборонную промышленность.
Также, как писало Bloomberg, ЕС будет стремиться к тому, чтобы к 2025 году половина его оборонных систем закупалась внутри блока. Сейчас большинство вооружения закупается в третьих странах.
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