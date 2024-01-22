В Европе после энергетического кризиса цены на газ упали почти на 60%

Утверждается, что, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года и вызванные им проблемы с международными поставками через Красное море, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе продолжают падать.

Издание объясняет это явление рекордными запасами газа, широкими инвестициями в развитие возобновляемых источников энергии, а также небольшим экономическим ростом, ограничивающим спрос на энергию в крупных промышленных государствах.

Отмечается, что преодолев кризис

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России.

Часть стран Евросоюза продолжают импортировать газ из РФ, невзирая на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия. Также в прошлом году Испания увеличила импорт российского газа на 35 процентов.

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза.