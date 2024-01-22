В Европе после энергетического кризиса цены на газ упали почти на 60%

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году и еще на 12% в этом. Они продолжают снижаться благодаря рекордным запасам газа и возобновляемым источникам энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Утверждается, что, несмотря на обострение палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года и вызванные им проблемы с международными поставками через Красное море, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе продолжают падать.
Издание объясняет это явление рекордными запасами газа, широкими инвестициями в развитие возобновляемых источников энергии, а также небольшим экономическим ростом, ограничивающим спрос на энергию в крупных промышленных государствах.
Отмечается, что преодолев кризис
Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России.
Часть стран Евросоюза продолжают импортировать газ из РФ, невзирая на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия. Также в прошлом году Испания увеличила импорт российского газа на 35 процентов.
Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза.
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