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У Європі після енергетичної кризи ціни на газ впали майже на 60%

Фото: у Європі в 2023 році ціни на газ впали на 60% (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ціни на газ у Європі впали майже на 60% у 2023 році та ще на 12% цьогоріч. Вони продовжують знижуватися завдяки рекордним запасам газу та відновлюваним джерелам енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Стверджується, що незважаючи на загострення палестино-ізраїльського конфлікту у жовтні минулого року та викликані ним проблеми з міжнародними постачаннями через Червоне море, ціни на зріджений природний газ (ЗПГ) у Європі продовжують падати.

Видання пояснює це явище рекордними запасами газу, широкими інвестиціями у розвиток відновлюваних джерел енергії, а також невеликим економічним зростанням, яке обмежує попит на енергію у великих промислових державах.

Зазначається, що подолавши кризу п

Російський газ у Європі

Хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії.

Частина країн Євросоюзу продовжують імпортувати газ з РФ, незважаючи на війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина. Також Іспанія в минулому році збільшила імпорт російського газу на 35 відсотків.

Але поставки все ж таки зменшуються. За інформацією Reuters, постачання "Газпрому" до Європи у 2023 році скоротилося більш ніж у два рази.

 

 

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Ціна на газ