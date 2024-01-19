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Испания на треть увеличила импорт российского газа в прошлом году

Испания, Пятница 19 января 2024 02:28
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Испания на треть увеличила импорт российского газа в прошлом году Фото: Испания увеличила импорт газа из РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35 процентов. Большая часть поступает в страну по морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным испанской энергетической компании Enagas, владеющей и управляющей национальной газовой сетью, в 2023 году импорт природного газа из России достиг рекордных 72 690 гигаватт-часов.

Эксперт по энергетике и профессор барселонского университета Альберт Банал-Эстанол рассказал, что из-за того, что газопроводы между Европой и РФ в большинстве своем остановлены, крупная инфраструктура газификации Испании стала основным пунктом назначения для российского газа, доставляемого судами.

Несмотря на давление, которое испанское правительство оказывает на национальные энергетические компании, попытки снизить объем закупки российского газа не были успешными, поскольку компании хотят выполнить контракты, заключенные до начала войны РФ против Украины, а ЕС еще не ввел санкций на импорт российского газа.

"Решение по внешней торговле должны приниматься в рамках ЕС. Европейский совет не принимал решения о включении импорта газа из России в запрещенные и санкционированные виды деятельности", - заявила с министр энергетики Испании Тереза Рибера.

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, невзирая на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза.

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