ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Европе нужно "проснуться", чтобы выиграть гонку вооружений, - топ-адмирал НАТО

Вторник 26 ноября 2024 17:59
UA EN RU
Европе нужно "проснуться", чтобы выиграть гонку вооружений, - топ-адмирал НАТО Фото: Пьер Вандье (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европа должна действовать быстрее и рискованнее в вопросах обороны. Это может помочь в новой глобальной гонке вооружений.

Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico.

"Европа не сможет выиграть предстоящую войну вооружений, соблюдая правила, которые она навязала себе сегодня", - заявил он.

По его словам, европейские производители сталкиваются с "чрезмерным выполнением требований". Однако Евросоюз должен понять, что для продолжения гонки вооружений необходимо изменить правила игры.

По его мнению, необходимо ускорить программы вооружения. В частности, он напомнил, что во Франции фрегаты годами ждут необходимого обновления боевого режима, а некоторые американские военные корабли можно модернизировать ежедневно.

"Если вы хотите остаться в гонке вооружений, измените свои правила", – подчеркнул он.

Угроза НАТО

Ранее сообщалось, что российские ракеты и дроны не раз залетали в воздушное пространство стран НАТО. Кроме этого, российский диктатор Владимир Путин заявлял, что его страна готова атаковать американские, британские и французские военные объекты. Такое заявление он озвучил после того, как Украина получила разрешение от партнеров наносить удары по территории РФ переданными ракетами.

При этом глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что россияне якобы не представляют для НАТО той угрозы, которая была в феврале 2022 года. Он считает, что качество российской армии ухудшилось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война в Украине
NEWS
Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта
Может ли Россия запустить по Украине 300-500 дронов одновременно: оценка эксперта
DAILY
Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа