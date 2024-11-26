Європа повинна діяти швидше та ризиковіше у питаннях оборони. Це може допомогти в новій глобальній гонці озброєнь.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Politico.

"Європа не зможе виграти майбутню війну озброєнь, дотримуючись правил, які вона нав'язала собі сьогодні", - заявив він.

За його словами, наразі європейські виробники зіштовхуються з "надмірним виконанням вимог". Однак Євросоюз повинен зрозуміти, що для продовження гонки озброєнь необхідно змінити правила гри.

На його думку, необхідно прискорити програми озброєння. Зокрема, він нагадав що у Франції фрегати роками чекають необхідного оновлення бойового режиму, а деякі американські військові кораблі можна модернізувати щодня.

"Якщо ви хочете залишитися в гонці озброєнь, змініть свої правила", - підкреслив він.

Загроза НАТО

Раніше повідомлялось, що російські ракети та дрони не одноразово залітали у повітряний простір країн НАТО. Окрім цього російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його країна готова атакувати американські, британські та французькі військові об'єкти. Таку заяву він озвучив після того, як Україна отримала дозвіл від партнерів завдавати ударів по території РФ переданими ракетами.