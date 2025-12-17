ua en ru
Европейцам нечего здесь шуметь: Лукашенко заявил, что мир в Украине зависит от Трампа и США

Среда 17 декабря 2025 06:21
UA EN RU
Европейцам нечего здесь шуметь: Лукашенко заявил, что мир в Украине зависит от Трампа и США Фото: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прекращение войны в Украине в значительной степени зависит от позиции президента США Дональда Трампа и Вашингтона в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Newsmax.

По словам Лукашенко, ключевым фактором является последовательность позиции Трампа. Он заявил, что в случае упорных действий со стороны США возможно достижение результата, а роль европейских стран в этом процессе он обесценил.

"Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь шуметь" - заявил он.

Отвечая на вопрос о путях достижения мира между президентами Украины и России, самопровозглашенный глава Беларуси отметил, что текущая ситуация якобы сама подталкивает стороны к мирному урегулированию.

Он также заявил, что дальнейшая эскалация, по его мнению, будет невыгодна для России, поскольку приведет к втягиванию еще большего количества людей в войну.

"Зеленский должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет" - сказал Лукашенко.

Также он подчеркнул, что любая война рано или поздно завершается миром, и чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет.

Отдельно Лукашенко утверждал, что давление в вопросе мирного урегулирования со стороны США преимущественно направлено на президента Украины, а у европейских лидеров, по его словам, нет достаточных ресурсов для поддержки Украины без участия Вашингтона.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что считает возможным завершение войны в ближайшее время, а также убежден, что Украина в конечном счете согласится на мирный план, который предлагают Соединенные Штаты.

Напомним, у Трампа заявили, что Лукашенко якобы дает "хорошие советы" США на счет прекращения войны в Украине, поэтому Белый дом и прислушивается к нему.

Также недавно Лукашенко дал непрошеный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно мирного плана о завершении войны, которую развязала РФ.

