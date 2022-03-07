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Єврокомісія завтра представить план для швидкої відмови від російського газу та нафти

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Брюсель, Понеділок 07 березня 2022 14:01
Єврокомісія завтра представить план для швидкої відмови від російського газу та нафти Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз зробив крок для введення ембарго на російський газ та нафту. Вже завтра Єврокомісія представить план для швидкої відмови від енергоресурсів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в Twitter.

"Завтра Єврокомісія внесе пропозиції, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива", - заявила вона.

За її словами, Євросоюз збирається розширити базу постачальників, збудувати термінали зниженого природного газу, щоб повністю підмовитися від російського імпорту.

Крім того, планується збільшити розмір інвестицій у відновлювані джерела енергії та підвищити енергоефективність наявних ресурсів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина почала відмовлятися від російського газу.

Таке ж саме рішення прийняла Італія, яка вже працює над організацією поставок з інших країн.

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