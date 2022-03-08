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Британія сьогодні анонсує поступове зменшення імпорту російської нафти та газу, - Politico

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Великобританія, Вівторок 08 березня 2022 16:54
Британія сьогодні анонсує поступове зменшення імпорту російської нафти та газу, - Politico Фото: Британія збирається поступово відмовитися від російських енергоресірсів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританії збирається поступово відмовитися від імпорту російської нафти та газу. Про це рішення британський уряд оголосить у вівторок, 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на репортера Politico Алекса Вікхема в Twitter.

"Уряд Великобританії сьогодні оголосить про те, що має намір з часом скоротити імпорт російської нафти та газу", - написав журналист.

Нагадаємо, Європейський союз розробляє план для швидкої відмови від нафти та газу з РФ.

Раніше стало відомо, що Німеччина почала відмовлятися від російського газу.

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