США и союзники введут новые санкции против Ирана за поставки вооружения РФ, - Госдеп
Соединенные Штаты и союзники готовят новые санкции против Тегерана за поставку оружия Российской Федерации.
Об этом заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью в эфире национального телемарафона.
"Вы видите достаточно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это (поставку дронов и ракет РФ – ред.). А также подумают о новых санкциях против Ирана. Мы сделаем все, что можем, чтобы предотвратить, чтобы Иран поставлял оружие России", - отметила Донфрид.
По ее словам, США сделают все, что в их силах, чтобы это оружие никогда не досталось поля боя в Украине.
Напомним, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили сегодня об осуществлении суборбитального запуска собственного носителя спутников Qaem-100.
Также недавно сообщалось, что Иран применяет западные технологии в своих беспилотниках, хотя Тегеран уверял, что БПЛА использует местные изобретения. Однако СМИ удалось идентифицировать целый ряд западных компонентов, несмотря на санкционную политику в отношении Ирана.
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