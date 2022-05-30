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Європейський політичний союз: Кулеба роз'яснив ініціативу Макрону для України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європейська політична спілка не стане альтернативою членства в ЄС для України. Він буде ще одним кроком на шляху євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками переговорів з французькою колегою Катрін Колонною.

"І Франція, і Україна виходять з того, що ідея європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України", - підкреслив голова дипломатичного відомства.

Європейський політичний союз, за словами Кулеби, стане загальноєвропейським процесом, який зробить і Україну, і ЄС сильнішими. Таким чином членство в такому союзі не виключатиме процес вступу України в ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пропонував створити союз під назвою "європейська політична спільнота", який би дозволив демократичним європейським країнам, які дотримуються ключових принципів ЄС, отримати нові можливості співпраці.

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ЕвросоюзУкраїнаДмитро КулебаЕммануель МакронФранціяЧленство в ЄС