Європейський політичний союз: Кулеба роз'яснив ініціативу Макрону для України

"І Франція, і Україна виходять з того, що ідея європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України", - підкреслив голова дипломатичного відомства.

Європейський політичний союз, за словами Кулеби, стане загальноєвропейським процесом, який зробить і Україну, і ЄС сильнішими. Таким чином членство в такому союзі не виключатиме процес вступу України в ЄС.