UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европейский политический союз: Кулеба разъяснил инициативу Макрона для Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Европейский политический союз не станет альтернативой членства в ЕС для Украины. Он будет еще одним шагом на пути к евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонной.

"И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является какой-либо альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Европейский политический союз, по словам Кулебы, станет общеевропейским процессом, который сделает и Украину, и ЕС сильнее. Таким образом, членство в таком союзе не будет исключать процесс вступления Украины в ЕС.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал создать союз под названием "европейское политическое сообщество", который позволил бы демократическим европейским странам, придерживающимся ключевых принципов ЕС, получить новые возможности сотрудничества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаДмитрий КулебаЭммануэль МакронФранцияЧленство в ЕС