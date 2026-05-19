Европейский конкурент X-37B: что известно о космоплане VORTEX-S

Этапы создания европейского шаттла

Проект летательного аппарата предусматривает вертикальный запуск на вершине ракеты-носителя без использования защитного обтекателя и классическую горизонтальную посадку на взлетно-посадочную полосу.

В рамках инициативы французская компания Dassault Aviation возьмет на себя роль главного архитектора и системного интегратора корабля, а немецкая OHB будет отвечать за создание сервисного модуля.

Консорциум разработал пошаговый план развития программы, состоящий из четырех последовательных модификаций:

Vortex-D (Demonstrator): первый тестовый прототип длиной 4 метра и грузоподъемностью 2 тонны. Его субобитальный полет запланирован на 2028 год при финансовой поддержке Французского агентства оборонных закупок (DGA). Цель - проверка аэродинамики и управления на гиперзвуковых скоростях;

Vortex-S (Smart): умный автономный корабль для проведения длительных беспилотных миссий на околоземной орбите;

Vortex-C (Cargo): полноразмерный тяжелый транспортный аппарат для доставки крупногабаритных грузов;

Vortex-H (Human-rated): финальная пилотируемая версия космоплана, предназначенная для транспортировки экипажей астронавтов.

Полноценный ввод грузовых и пассажирских модификаций в эксплуатацию ожидается к середине 2030-х годов.

Многоцелевые решения: от производства лекарств до космической полиции

Разработчики создают универсальную платформу, которая будет выполнять широкий спектр гражданских и оборонных задач. Ученые считают, что благодаря способности аппарата осуществлять мягкий спуск в атмосфере с перегрузкой менее 2G, он станет оптимальным инструментом для возвращения на Землю хрупких биологических материалов и результатов исследований.

В гражданском секторе космоплан будет служить лабораторией для орбитальной выплавки уникальных сплавов, волокон и выпуска специфических медицинских препаратов.

Военное применение самолета включает миссии по дозаправке и ремонту правительственных спутников, сближение с другими космическими объектами, инспекцию неизвестных аппаратов, помощь в сведении отработанного оборудования с орбиты, а также ведение стратегического наблюдения и функций космической полиции.

Глобальный контекст и конкуренция

На сегодня только два государства в мире имеют действующие аналогичные аппараты на орбите Земли. США используют секретный военный корабль X-37Bпроизводства Boeing, который сейчас выполняет свою восьмую миссию, а компания Sierra Space готовит первый полет своего шаттла Dream Chaser на конец текущего 2026 года.

Китай, в свою очередь, активно эксплуатирует аппарат "Шэньлун", который совершает уже четвертый долговременный полет.

Инженеры убеждены: создание линейки VORTEX позволит Европе выйти из технической изоляции и получить собственный инструмент влияния в околоземном космическом пространстве.