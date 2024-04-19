Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 млн евро: на что пойдут кредиты

Шмиыаль сообщил, что соответствующий меморандум подписан сегодня с главой ЕИБ Надией Кальвино.

"Планируем ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы. Меморандум будет способствовать скорейшему восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу", - написал премьер.

Проекты ЕИБ

Как уточнили в Минфине, в Меморандуме определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие 10 лет.

В 2024 году ЕИБ направит 500 млн евро кредитов и 60 млн евро грантов на реализацию существующих проектов.

Портфель новых национальных инфраструктурных проектов может среди прочего включать инвестиции в дорожный сектор; модернизацию железнодорожных линий, железнодорожных узлов и пунктов пересечения границы; энергетический сектор; повышение уровня гражданской защиты, а также защиты стратегической национальной инфраструктуры и цифровой устойчивости Украины; инфраструктуру здравоохранения.

ЕИБ

В декабре 2023 года министр финансов Испании Надия Кальвино стала новым главой Европейского инвестиционного банка. Она будет отвечать в частности за помощь Украине.

Кальвино заявила, что ЕИБ рассчитывает на ключевую роль в оказании помощи в финансировании восстановления Украины.

Напомним, Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта обновления. Деньги выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которой заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года в Лондоне на полях конференции URC 2023.

Меморандумом предусмотрено выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.