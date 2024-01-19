Потребности Украины в финансировании будут огромны, - Европейский инвестбанк

Финансовые потребности Украины будут значительными. Европейский инвестиционный банк рассчитывают на ключевую роль в оказании помощи в финансировании восстановления Украины.

Об этом заявила президент ЕИБ Надия Кальвиньо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Очевидно, что потребности Украины в финансировании будут огромными", - сказала она в Давосе.

Она добавила, что не может себе представить, что США прекратят поддержку Киева, даже несмотря на то, что перспектива президентства Дональда Трампа становится все более реальной.

Банк будет играть "очень важную роль", "поддерживая государственный сектор и военные усилия прямо сейчас, но больше в восстановлении Украины и инвестициях в инфраструктуру, которые будут очень необходимы после войны", сказала Кальвиньо.

ЕИБ предоставил 1,7 млрд евро финансирования, предназначенного для экстренного ремонта инфраструктуры Украины в период с начала войны почти два года назад до декабря 2023 года.

ЕИБ

В декабре 2023 года министр финансов Испании Надия Кальвиньо стала новым главой Европейского инвестиционного банка. Она будет отвечать, в частности, и за помощь Украине.

Напомним, Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта обновления. Деньги выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которой заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года в Лондоне на полях конференции URC 2023.

Меморандумом предусмотрено выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Ранее Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.