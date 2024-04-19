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Європейський інвестиційний банк виділить Україні 560 млн євро: на що підуть кредити

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) цього року виділить Україні кредити на 560 млн євро для проектів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Шмигаль повідомив, що відповідний меморандум підписаний сьогодні з головою ЄІБ Надією Кальвіно

"Плануємо прискорити роботу над поточними проектами та  сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу", - написав прем’єр.

ЄІБ

У грудні 2023 року міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіно стала новим головою Європейського інвестиційного банку. Вона відповідатиме, зокрема, за допомогу Україні.

Кальвіно заявила, що ЄІБ розраховує на ключову роль у наданні допомоги у фінансуванні відновлення України.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти оновлення. Гроші виділяються у рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписане 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023.

Меморандумом передбачено виділення близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

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Європейський Інвестиційний Банк