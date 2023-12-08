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Будет отвечать за помощь Украине. Европейский инвестиционный банк возглавит министр Испании

Пятница 08 декабря 2023 16:15
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Будет отвечать за помощь Украине. Европейский инвестиционный банк возглавит министр Испании Архивное фото: Надия Кальвиньо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр финансов Испании Надия Кальвиньо станет новым главой Европейского инвестиционного банка. Она будет отвечать, в частности, и за помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Планируется, что она начнет работу в люксембургском банке 1 января, в день окончания срока полномочий нынешнего главы Вернера Хойера.

"Для меня большая честь получить поддержку моих коллег-министров финансов, которые возглавят Европейский инвестиционный банк", - сказала Кальвиньо.

Она уточнила, что ЕИБ будет играть еще более важную роль в будущем, финансируя переход к "зеленой" экономике, обеспечивая финансовую поддержку восстановления Украины, а также поддерживая роль Европы в мире.

Издание пишет, что Кальвиньо получила серьезную поддержку, когда министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, возглавлявший процесс отбора, поддержал ее заявку в письме к министрам финансов ЕС в прошлую пятницу и дал им время до понедельника, чтобы высказать свои возражения.

Надия Кальвиньо

Испанский экономист и государственный деятель. С 12 июля 2021 года - первый заместитель председателя правительства Испании, с 21 ноября 2023 года - министр экономики, торговли и бизнеса Испании.

Председатель Международного валютно-финансового комитета (IMFC) с 2021 года. В прошлом - министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям, второй и третий заместитель председателя правительства, министр экономики и предпринимательства, чиновник Европейского союза. С 2014 до 2018 года занимала в Европейской комиссии должность генерального директора по бюджетным вопросам.

Европейский инвестиционный банк и Украина

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка.

Также 2 ноября стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 млн евро на восстановление.

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