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Европейский инвестиционный банк передаст Украине новую финпомощь: на что пойдет

Берлин, Вторник 11 июня 2024 18:38
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Европейский инвестиционный банк передаст Украине новую финпомощь: на что пойдет Иллюстративное фото: Украина получит 100 млн евро на восстановление инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 100 млн евро для восстановления и модернизации социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, Украина заключила с ЕИБ соглашение в рамках Конференции по восстановлению, которая проходит в Берлине.

Цель такого соглашения - восстановление и модернизация основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, жилья для внутриперемещенных лиц, социальной защиты.

Также предусмотрено восстановление и модернизация критической инфраструктуры на территориях, которые подверглись разрушениям, и в регионах, где проживает самое большое количество переселенцев.

В Минфине напомнили, что всего с начала полномасштабной войны ЕИБ предоставил Украине более 2 млрд евро инвестиций.

Восстановление инфраструктуры

Напомним, в результате полномасштабного вторжения российских оккупантов по всей территории Украины есть повреждения критической инфраструктуры.

В частности, это касается энергетики, поскольку россияне часто целились по таким объектам во время своих ракетных ударов и атак дронами.

В стране уже повреждено большое количество ТЭС и ГЭС, в результате чего энергетики вынуждены применять графики отключения света. В "Укрэнерго" отмечали, что на ремонт могут уйти дни, месяцы и даже годы.

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